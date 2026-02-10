صور.. افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

افتتح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يقام حتى 19 فبراير 2026.

المعرض يُقام بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على مساحة 3500 متر، موزعة على دورين، ويشارك فيه نحو 120 عارضًا من كبرى الشركات والمنتجين، بالإضافة إلى جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

المعرض يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ويوفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، من لحوم ودواجن وزيوت وسكر وأرز وبقوليات وياميش رمضان، ومنتجات أخرى، بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15% و25% مقارنة بأسعار السوق.