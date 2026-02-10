إعلان

صور.. افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر

كتب : محمد نصار

12:52 م 10/02/2026
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (1)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (4)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (3)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (6)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (5)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (2)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (7)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (8)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (9)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (11)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (12)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (13)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (14)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (15)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (16)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (17)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (19)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (18)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (20)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (22)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (23)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (24)
  • عرض 24 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر (21)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

افتتح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يقام حتى 19 فبراير 2026.

المعرض يُقام بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على مساحة 3500 متر، موزعة على دورين، ويشارك فيه نحو 120 عارضًا من كبرى الشركات والمنتجين، بالإضافة إلى جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

المعرض يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ويوفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، من لحوم ودواجن وزيوت وسكر وأرز وبقوليات وياميش رمضان، ومنتجات أخرى، بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15% و25% مقارنة بأسعار السوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

افتتاح معرض أهلا رمضان معرض أهلا رمضان بمدينة نصر شريف فاروق وزيرا لتموين أرض المعارض بمدينة نصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالات مختلفة.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

بإطلالات مختلفة.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)
بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
أخبار المحافظات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
زووم

محمد سامي عن فيلم "The Seven Dogs": "هيغير طريقة التفكير في الصناع
تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
شئون عربية و دولية

تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
كأنهما اتفقا على الرحيل.. "مباركة" تلحق بزوجها "طه" بعد أيام من رحيله بالمنوفية
أخبار المحافظات

كأنهما اتفقا على الرحيل.. "مباركة" تلحق بزوجها "طه" بعد أيام من رحيله بالمنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي