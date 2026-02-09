"نتعشى ريش وبيتزا ولا نرفع قضية؟".. محمد سامي يوجه رسالة لـ عفاف شعيب

كتب - معتز عباس:

علق المخرج محمد سامي على تأييد محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي.

وكتب محمد سامي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مدام عفاف شعيب بقالها سنتين بترفع عليا قضايا وبتخسرها ، و النهاردة كانت آخر قضية و برضه خسرتها، ماعرفش ليه هي مصره تقاضينى بدون وجه حق و تقول إنى سبتها وغلطت فيها فى أحد البرامج التلفزيونية و ده محصلش".

وأضاف: "المحاكم حكمت إنه محصلش وبأحكام نهائية و المحاكم سببت أحكامها بأنه لم يحدث منى تجاهها أى تجاوز أو إساءة و كل الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية والمدنية كانت لصالحي في كل الدرجات و أصلا الحلقة اللي هي ادعت إني سبتها فيها موجودة أون لاين و أي حد يقدر يشوفها".

وأكد: ":أنا مستحيل أتجاوز في حق ست في سن أمي أو أكبر و كمان فنانة كبيرة و ليها تاريخها ، أنا أول مرة أقول تصريح بخصوص الموضوع ده لأني انتظرت لما الفنانة تخسر القضايا بكل درجاتها زي ماحصل وبعدين أتكلم، ودلوقتي بناقش أنا و المستشار القانوني شعبان سعيد المحامي المفروض نعمل إيه الفترة دي بعد سنتين من التجاوز في حقي و الإساءة لشخصي".

وأكمل: "إما إننا نبدأ نتخذ إجراءات قانونية ضدها بالتعويض على التشهير و إفساد السمعة أو إننا نقول عفا الله عما سلف والست والمحامي بتاعها دلوقتي فيهم اللى مكفيهم والمفروض نكبر دماغنا ومانزودش عليهم الهم ونسامحهم وناخدهم ونتعشى مع بعض بره ونعزمهم على ريش و بيتزا ".

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد رفضت في وقت سابق الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب، والتي طالبت فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها للمخرج محمد سامي بسبها والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.