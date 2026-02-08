هنا شيحة تحتفل بالعرض الأوروبي الأول لفيلم "شكوى رقم 713317" في روتردام

شاركت الفنانة شيري عادل متابعيها مجموعة صور من كواليس مسلسلها الجديد "فن الحرب"، والذي تشارك به في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت شيري الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فن الحرب".

ويُعد مسلسل "فن الحرب" من بطولة الفنان يوسف الشريف، ويمثل عودته إلى دراما رمضان بعد غياب دام 5 أعوام.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من يوسف الشريف، كمال أبو رية، شيري عادل، محمد جمعة، ريم مصطفى، ودنيا سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

