إعلان

شيري عادل تشارك صورًا من كواليس مسلسل "فن الحرب" قبل عرضه في رمضان 2026

كتب : سهيلة أسامة

03:26 م 08/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    شيري عادل من كواليس فن الحرب (3)
  • عرض 3 صورة
    شيري عادل من كواليس فن الحرب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة شيري عادل متابعيها مجموعة صور من كواليس مسلسلها الجديد "فن الحرب"، والذي تشارك به في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت شيري الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فن الحرب".

ويُعد مسلسل "فن الحرب" من بطولة الفنان يوسف الشريف، ويمثل عودته إلى دراما رمضان بعد غياب دام 5 أعوام.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من يوسف الشريف، كمال أبو رية، شيري عادل، محمد جمعة، ريم مصطفى، ودنيا سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

اقرأ أيضًا:

رمضان 2026.. رحمة أحمد فرج تكشف عن "بوستر" شخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"

رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو ترويجي جديد من مسلسل "وننسى اللي كان"

شيري عادل مسلسل فن الحرب رمضان 2026 إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خسارة الأبيض.. أهداف مباراة الزمالك وزيسكو في بطولة الكونفدرالية
رياضة محلية

خسارة الأبيض.. أهداف مباراة الزمالك وزيسكو في بطولة الكونفدرالية

محمد رمضان يُقبل رأس الفخراني ويوجه رسالة لـ حسين فهمي ونجيب ساويرس
زووم

محمد رمضان يُقبل رأس الفخراني ويوجه رسالة لـ حسين فهمي ونجيب ساويرس
السيطرة على حريق محدود في مطار القاهرة وتحقيق عاجل للكشف عن الأسباب
مصراوى TV

السيطرة على حريق محدود في مطار القاهرة وتحقيق عاجل للكشف عن الأسباب
نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
زووم

نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
اقتصاد

المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟