محمد رمضان يُقبل رأس الفخراني ويوجه رسالة لـ حسين فهمي ونجيب ساويرس

نشر الفنان محمد رمضان صورا جمعته بعدد من النجوم والشخصيات العامة، من بينهم: الفنان يحيى الفخراني، والفنان حسين فهمي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والدكتور زاهي حواس، وذلك خلال حضوره حفل "أوبرا توت عنخ آمون" الذي أُقيم بالسفارة الإيطالية بالقاهرة.

وشارك رمضان جمهوره الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

وظهر محمد رمضان وهو يُقبل رأس الفنان يحيى الفخراني، وعلق على الصورة قائلًا: "تشرفت بلقاء النجم الكبير د.يحيى الفخراني في حفل السفارة الإيطالية بالقاهرة، اللهم بارك في صحته وعمره".

كما وجه رسالة للفنان حسين فهمي، وكتب: "ببقى مبسوط لما بتجمعني أي مناسبة مع النجم الكبير حسين فهمي، شكرًا دكتور زاهي حواس على الدعوة".

وعلق رمضان على صورة جمعته برجل الأعمال نجيب ساويرس قائلًا: "سفارة إيطاليا في القاهرة، صديقي المخلص، الملياردير المصري نجيب ساويرس".

وأُقيم قبل أيام حفل "أوبرا توت عنخ آمون" بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، برعاية الدكتور زاهي حواس، وبمشاركة عدد من النجوم.

