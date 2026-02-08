إعلان

حماس: إسرائيل تسعى لتوسيع حرب الإبادة وتصفية الوجود الفلسطيني

كتب : مصراوي

08:00 م 08/02/2026

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس

كتب-عبدالله محمود:

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن حكومة اليمين الإسرائيلي تسعى لتوسيع حرب الإبادة وتصفية الوجود الفلسطيني في كل الجغرافيا الفلسطينية.

وأشار قاسم، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، إلى أن القرارات الاستيطانية التي اتخذتها حكومة الاحتلال تؤكد برنامجها الاستعماري الذي يهدف لابتلاع كل الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها.

وشدد المتحدث باسم حماس، على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني، لمواجهة قرارات إسرائيل الأخيرة التي تؤكد خطته لابتلاع كل الأرض الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت الرئاسة الفلسطينية، القرارات الخطيرة التي أقرها المجلس الوزاري المصغر بخصوص محاولات ضم الضفة الغربية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات إسرائيل الأخيرة تعد تصعيد غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني والحقوق التاريخية والوطنية.

وكان أصدر مكتب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بيانًا أورد فيه موافقة المجلس الوزاري السياسي الأمني على سلسلة من القرارات الحاسمة التي تغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، واصفًا القرار بـ"يوم تاريخي للاستيطان في الضفة الغربية".

حازم قاسم حرب الإبادة إسرائيل حماس فلسطين غزة

