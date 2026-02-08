إعلان

قائد القوات الجوية الإيرانية: مستعدون لمواجهة أي مستوى من التهديدات

كتب : مصراوي

07:38 م 08/02/2026

العميد بهمن بهمرد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد بهمن بهمرد، إن القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي مستوى من التهديدات بعزيمة وإصرار، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد بهمرد، خلال اجتماعه مع قادة وأفراد من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، اليوم الأحد، أن إيران قادرة تماماً على الاستجابة للتهديدات الإقليمية والخارجية على حد سواء.

وأوضح قائد القوات الجوية الإيرانية، أنه على الرغم من مواجهة القوات الجوية للجيش الايراني عقوبات تتعلق بالمعدات والتكنولوجيا، فضلاً عن الحرب الصلبة والناعمة الشديدة، فإنها لا تزال غير متأثرة بالرواية الغربية التي تصور انقسامًا بين الغرب المتقدم وإيران المتخلفة.

وأضاف أن القوات الجوية، التي بُنيت على مبادئ المرونة والردع، قادرة تماماً على الاستجابة للتهديدات الإقليمية والخارجية على حد سواء.

وأشار بهمرد إلى أن القوات الجوية خلال الحرب الأخيرة واجهت العدو دون أي خوف من الهجمات، ونفذت عمليات هجومية بدون طيار.

وذكر أن إيران نفذت واحدة من أكبر الضربات الجوية ضد أهداف النظام الإسرائيلي في أقصر وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران القوات الجوية الإيرانية العميد بهمن بهمرد الجيش الايراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قرد وشعر برتقالي".. طرح البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال
زووم

"قرد وشعر برتقالي".. طرح البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال
أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
سفر وسياحة

أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
أعلى من المعدل الطبيعي بـ10 درجات.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة
أخبار مصر

أعلى من المعدل الطبيعي بـ10 درجات.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة
"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
أخبار مصر

"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟