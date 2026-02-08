قائد القوات الجوية الإيرانية: مستعدون لمواجهة أي مستوى من التهديدات

وكالات

قال قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد بهمن بهمرد، إن القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي مستوى من التهديدات بعزيمة وإصرار، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد بهمرد، خلال اجتماعه مع قادة وأفراد من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، اليوم الأحد، أن إيران قادرة تماماً على الاستجابة للتهديدات الإقليمية والخارجية على حد سواء.

وأوضح قائد القوات الجوية الإيرانية، أنه على الرغم من مواجهة القوات الجوية للجيش الايراني عقوبات تتعلق بالمعدات والتكنولوجيا، فضلاً عن الحرب الصلبة والناعمة الشديدة، فإنها لا تزال غير متأثرة بالرواية الغربية التي تصور انقسامًا بين الغرب المتقدم وإيران المتخلفة.

وأضاف أن القوات الجوية، التي بُنيت على مبادئ المرونة والردع، قادرة تماماً على الاستجابة للتهديدات الإقليمية والخارجية على حد سواء.

وأشار بهمرد إلى أن القوات الجوية خلال الحرب الأخيرة واجهت العدو دون أي خوف من الهجمات، ونفذت عمليات هجومية بدون طيار.

وذكر أن إيران نفذت واحدة من أكبر الضربات الجوية ضد أهداف النظام الإسرائيلي في أقصر وقت ممكن.