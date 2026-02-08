إعلان

قرار جديد بشأن محاكمة 6 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش

كتب : محمود الشوربجي

08:07 م 08/02/2026

المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025، جنايات المعادي، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش، لجلسة 14 أبريل للقرار السابق.

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2022، المتهم الأول تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش.

ووجه للمتهم الأول أيضًا تهم حيازة أسلحة نارية، ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الخامس والسادس تهم مشاركة جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، ووجه للمتهم الثاني تهم حيازة أسلحة نارية.

