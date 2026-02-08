مباريات الأمس
"إيقافه مكمل".. شوبير يعلق على سفر إمام عاشور للسعودية

كتب : محمد عبد الهادي

06:00 م 08/02/2026
تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن سفر اللاعب إمام عاشور نجم النادي الأهلي للسعودية، لأداء مناسك العمرة.

وجاء تعليق أحمد شوبير المثير للجدل بسبب عقوبة اللاعب الموقعة عليه من قبل النادي الأهلي، والتي تقضي بتغريمه 1.5 مليون جنيه وإيقافه إسبوعين.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على فيسبوك": ''الفريق أجازة 24 ساعة وبعدها تدريب، وإمام واخد يومين أجازة وبعدها ينتظم في التدريبات مجددا، وهو إيقافه مكمل".

وتابع: "بقولها تانى إمام مش هيلعب الماتشين اللي جايين بس خلاص دخله التمرين وخليه يجهز للي جاي، دي وجهة نظري الشخصية''.

