"الأموال العامة" تداهم كيانا تعليميا وهميا في القاهرة

داهمت قوات الشرطة كيانا تعليميا بدون ترخيص بمدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة سيدة لكيان تعليمى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة؛ للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات واستهداف مقر الكيان أمكن ضبط المديرة المسئولة وبحوزتها (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – استمارات إلتحاق بالكيان – أكلاشية باسم الكيان - مطبوعات دعائية).

بمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة؛ بقصد تحقيق أرباح مالية.