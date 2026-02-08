إعلان

داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور: قدوة الستات

كتب : نوران أسامة

04:22 م 08/02/2026

الفنانة داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.

ونشرت داليا صورا ومقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "صباح الخير"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت جاكيت فرو باللون البني، ونسقت معه بنطلون بنقشة "التايجر".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "قدوة الستات"، "قمراية"، "ما شاء الله عليكي"، "فعلاً العمر مجرد رقم"، "عسل والله"، "جمالك ربنا يحميكي".

يُذكر أن الفنانة داليا البحيري تشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل"، إلى جانب الفنان هاني رمزي.

