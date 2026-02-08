إعلان

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟

كتب : مصطفى حمزة

01:50 م 08/02/2026

عبلة كامل اخر ظهور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الكشف عن مشاركة الفنانة الكبيرة عبلة كامل، بعد غياب في إعلان يتم عرضه بموسم رمضان 2026، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص رواد مواقع التواصل، على التعليق على عودة النجمة الكبيرة، للظهور بعد غياب سنوات، واعتزالها الفن، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ده هيبقى أجمل إعلان إذا كان فيه حبيبة الملايين الفنانة العظيمة الجميلة عبلة كامل"، "أتمنى تظهر"، "وحشتنا تنور الدنيا كلها"، "ياريت بجد وحشتنا".

وخمن آخرون نوعية الإعلان المقرر ظهور الفنانة عبلة كامل به، وإذا كان يخص إحدى شركات الاتصالات، أم في إطار حملة تبرعات لصالح مستشفى ما.

وكانت الفنانة عبلة كامل، قوبلت بتفاعل كبير، بعد انتشار صورة لها في يونيو 2025، كما طاردتها السنوات الماضية شائعات عديدة، منذ آخر ظهور فني لها، في خامس أجزاء مسلسل "سلسال الدم"، عام 2018.

عبلة كامل عودة عبلة كامل رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
مصدر أمني ينفي صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
أخبار المحافظات

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
حريق محدود بمطار القاهرة.. وتحقيق للكشف عن الأسباب
أخبار مصر

حريق محدود بمطار القاهرة.. وتحقيق للكشف عن الأسباب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟