"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟

أثار الكشف عن مشاركة الفنانة الكبيرة عبلة كامل، بعد غياب في إعلان يتم عرضه بموسم رمضان 2026، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص رواد مواقع التواصل، على التعليق على عودة النجمة الكبيرة، للظهور بعد غياب سنوات، واعتزالها الفن، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ده هيبقى أجمل إعلان إذا كان فيه حبيبة الملايين الفنانة العظيمة الجميلة عبلة كامل"، "أتمنى تظهر"، "وحشتنا تنور الدنيا كلها"، "ياريت بجد وحشتنا".

وخمن آخرون نوعية الإعلان المقرر ظهور الفنانة عبلة كامل به، وإذا كان يخص إحدى شركات الاتصالات، أم في إطار حملة تبرعات لصالح مستشفى ما.

وكانت الفنانة عبلة كامل، قوبلت بتفاعل كبير، بعد انتشار صورة لها في يونيو 2025، كما طاردتها السنوات الماضية شائعات عديدة، منذ آخر ظهور فني لها، في خامس أجزاء مسلسل "سلسال الدم"، عام 2018.