احتفلت الفنانة زينة بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء المقربين، من بينهم الإعلامية لميس الحديدي.

ونشرت زينة مقطع فيديو يضم لقطات من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أروع احتفال بعيد ميلاد من أعز وأحلى الأصدقاء في العالم، أسعدتوني، شكرًا لكم من أعماق قلبي، ربنا ما يحرمنيش منكم".

يُذكر أن الفنانة زينة أثارت الجدل مؤخرًا بعد مشاركة جمهورها بمنشور عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت رسالة غامضة قالت فيها: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر وكمان وفر المرتب، خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض آه يا دنيا".

وكان آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "ورد وشوكولاتة"، وشاركها البطولة كل من محمد فراج، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

