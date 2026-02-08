إعلان

والد عصام السقا يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

كتب : معتز عباس

07:11 م 08/02/2026 تعديل في 07:24 م

عصام السقا

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان عصام السقا عن تعرض والده لأزمة صحية مفاجئة.

وطالب عصام السقا متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الدعاء لوالده بالشفاء العاجل.

وكتب: "اللهم أنت الشافي المعافي اشفي ابي شفاًء لا يغادر سقمًا، وخفف عنه كل ما يؤلمه يا كريم اللهمّ ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ امنحه الصحة، والعافية وابعد عنه ما يؤلمه وما يؤذيه يارب، دعواتكم لوالدي بالشفاء العاجل".

ويشارك عصام السقا في مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2026، بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

عصام السقا على فيسبوك

عصام السقا

