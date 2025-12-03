منى زكي عن فيلم "الست": "كان أصعب حاجة اتعرضت عليا"

كشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل دورها في فيلم "الست" الذي أثار حالة من الجدل بعد طرح برومو العمل.

وقالت منى زكي بمهرجان مراكش السينمائي بعد عرض الفيلم: "كان أصعب حاجة اتعرضت عليا لولا الأستاذ مروان حامد مكنش هيبقى عندي الشجاعة اني أعمل فيلم زي كدة، ولولا الإسكريبت اللي شفته مختلف، وقد إيه بيبين الجانب الإنساني أكتر احنا مش كلنا نعرفه عن السيدة العظيمة أم كلثوم،

وأضافت منى زكي: "ودي حاجة أكبر مني بكتير جدا، والاستاذ مروان كان بيرشدني طول الوقت أعمل إيه في المذاكرة والاعداد وكل تفصيلة للشخصية".

وتخوض منى زكي بطولة فيلم "الست" من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشاركها البطولة عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.