كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر الغنائي هاني الصغير، عن معاناته من أزمة صحية، وخضوعه للعلاج في أحد المستشفيات.

وأعلن هاني الصغير، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن أزمته الصحية، وكتب: "غسيل كلى دعواتكم بالشفاء"

وكتب الشاعر الغنائي هاني الصغير، ما يزيد عن 400 أغنية، وغنى من كلماته أبرز رموز الأغنية، وفي مقدمتهم المطربة الراحلة وردة، وغنت "خلص الكلام"

ومن كلماته قدم عمرو دياب، "حبيت"، في حين غنى صابر الرباعي "أجمل نساء الدنيا"، وجورج وسوف "الأيام دي صعبة"، وحسين الجسمي "بتشبه عليا"، وراغب علامة "خايف من إيه".