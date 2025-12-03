زينة: "أنا مشوفتش رجالة في حياتي.. بقيت أقرف منهم"

قالت الفنانة زينة رضا إن ما مرت به في الماضي جعلها تفقد الثقة في الرجال بشكل كبير.

وعن تجاربها الشخصية ونظرتها للعلاقات الزوجية والأسرية، أوضحت في لقائها مع الاعلامية لميس الحديدي، برنامج "الصورة"، على قناة "النهار": "أنا مش بتكسف وعارفة عيوبي ومميزاتي وعارفة كل حاجة ومتعايشة مع عيوبي قبل مميزاتي".

ووجهت لها لميس الحديدي سؤال: "يعني مافيش وقت للراجل من سن 30 وأنتي لوحدك؟، لتجيب زينة: "مش عارفة يمكن إتعقدت وأعتقد اني اتعقدت مرحتش لدكتور نفسي ولكني أعتقد ذلك.

وعن رأيها في الرجال، قالت زينة: "أنا بصراحة أنا مشوفتش رجالة في حياتي بمنتهى الوضوح، بقيت أقرف منهم، مش كل الرجالة كدا بس فيه رجالة بحترمهم طبعًا زي أخواتي وولادي وبشوف نماذج كويسة جدا بس خلاص أنا واحدة معقدة سيبوني في حالي".

وأكدت زينة أن كل ما تتمناه في هذه المرحلة من الحياة هو الصحة والستر، وأن يحمي الله حياتها وأسرتها، متابعة: "نفسي في الصحة والستر، وإن ربنا يبعد عني الناس المؤذية، أنا وولادي وإخواتي ومامتي وكل اللي بحبهم".

شاركت الفنانة زينة في بطولة مسلسل ورد وشيركولاته، مؤخرًا، بطولة، محمد فراج، ، مريم الخشت، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، ومها نصار، ومحمد سليمان، وعمرو مهدي، وبسام رجب، يوسف حشيش وآية سليم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

