مي سليم تشارك جمهورها صورة جديدة بالذكاء الاصطناعي

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها على السوشيال ميديا صورة جديدة مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ونشرت مي الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "عسولة وجميلة"، "قمر يا ميوش"، "حلوة اللقطة"، "حلوة الصورة".

يذكر أن مي سليم انتهت من تصوير دورها في مسلسل "روج أسود"، بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، فرح الزاهد، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أعمال الفنانة مي سليم القادمة

كذلك تشارك مي سليم في مسلسل "علي كلاي" بطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

