بورصة "وول ستريت" تواصل الهبوط في بداية تعاملات جلسة اليوم وسط تصاعد الحرب
كتب : ميريت نادي
بورصة وول ستريت
افتتحت أسهم المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الثلاثاء وفق ما نقلته رويترز.
وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنسبة 0.84%، أي ما يعادل 411 نقطة، عند مستوي 48493 نقطة، ببداية تعاملات اليوم.
وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بوز 500"، بنسبة 1.18%، أي ما يعادل 81.4 نقطة، عند مستوي 6800 نقطة.
وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 2.01%، أي ما يعادل 456.5 نقطة، عند مستوي 22292 نقطة.
