بورصة "وول ستريت" تواصل الهبوط في بداية تعاملات جلسة اليوم وسط تصاعد الحرب

كتب : ميريت نادي

09:06 م 03/03/2026

بورصة وول ستريت

افتتحت أسهم المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الثلاثاء وفق ما نقلته رويترز.

وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنسبة 0.84%، أي ما يعادل 411 نقطة، عند مستوي 48493 نقطة، ببداية تعاملات اليوم.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بوز 500"، بنسبة 1.18%، أي ما يعادل 81.4 نقطة، عند مستوي 6800 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 2.01%، أي ما يعادل 456.5 نقطة، عند مستوي 22292 نقطة.

بورصة وول ستريت البورصة أسواق المال الأمريكية

