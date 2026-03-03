افتتحت أسهم المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الثلاثاء وفق ما نقلته رويترز.

وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنسبة 0.84%، أي ما يعادل 411 نقطة، عند مستوي 48493 نقطة، ببداية تعاملات اليوم.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بوز 500"، بنسبة 1.18%، أي ما يعادل 81.4 نقطة، عند مستوي 6800 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 2.01%، أي ما يعادل 456.5 نقطة، عند مستوي 22292 نقطة.

