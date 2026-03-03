قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء إنه لا يريد من الإيرانيين الاحتجاج في الوقت الراهن.

تحذيرات ترمب من احتجاج الإيرانيين

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال اجتماع ثنائي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيتالأبيض، مخاطبا الشعب الإيراني: "إذا كنتم ستخرجون للاحتجاج، فلا تفعلوا ذلك الآن؛ فالوضع خطير للغاية هناك، ويتم إلقاء الكثير من القنابل".

وتأتي دعوة ترامب في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تجعل من خروج أي مسيرات في الوقت الراهن مخاطرة كبيرة بالأرواح.

السيطرة على الحكومة بدلا من احتجاج الإيرانيين

وجاءت رسالة ترامب للإيرانيين بعد أيام من بدء الهجمات، حيث طالبهم بضرورة السيطرة على حكومتهم.

وكرر ترامب دعوته بالسيطرة على الحكم في إيران، في مقابلات صحفية لاحقة، رغم عدم إبدائه رأيا بشأن خليفة معين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل في الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع استراتيجية في البلاد.

رؤية ترامب لمستقبل احتجاج الإيرانيين

أكد ترامب رغبته في رؤية شخص يعيد الأمور إلى الشعب، مضيفا: "سنرى ما سيحدث للشعب".

وكشف الرئيس الأمريكي، أنه كان يفكر في بديل واحد على الأقل لتولي زمام الأمور، لكنه أشار إلى أن ذلك الشخص قد توفي الآن، مما يترك الباب مفتوحا أمام التكهنات حول طبيعة المرحلة القادمة وتوقيت استئناف احتجاج الإيرانيين في ظل الظروف الميدانية والسياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة.

