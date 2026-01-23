إعلان

ترقص وتغني" نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 81 مع صديقاتها (صور وفيديو)

كتب : هاني صابر

05:06 م 23/01/2026 تعديل في 05:23 م
    تورتة عيد ميلاد نبيلة عبيد
    نبيلة عبيد ترقص وتغني في عيد ميلادها (1)
    نبيلة عبيد ترقص وتغني في عيد ميلادها (3)
    نبيلة عبيد ترقص وتغني في عيد ميلادها (4)
    نبيلة عبيد ترقص وتغني في عيد ميلادها (2)
    نبيلة عبيد ترقص وتغني في عيد ميلادها (6)
    نبيلة عبيد ترقص وتغني في عيد ميلادها (5)

"ترص وتغني" نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 81 مع صديقاتها (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها الـ 81 بصحبة عدد من صديقاتها، إذ أنها من مواليد 21 يناير 1945.

ونشرت نبيلة عبيد، فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها ظهرت فيه وهى ترقص وتغني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع مجموعة من الأصدقاء، كان الاحتفال هذا العام بعيد ميلادي وقدوم سنة جديدة، أتمنى أن تكون سعيدة على الجميع.. كنت أتمنى أن يكون الاحتفال مع كل حبايبي خاصة أنتم يا أصدقائي".

يذكر أن، آخر مشاركات نبيلة عبيد الفنية بمسلسل "سكر زيادة" الذي عُرض عام 2020.

نبيلة عبيد إنستجرام مسلسل سكر زيادة

