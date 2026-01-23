إعلان

الفنان محمد خميس يتجول في معرض القاهرة الكتاب مرتديًا الجلابية - صور

كتب : محمد أبو بكر

03:30 م 23/01/2026
  • عرض 4 صورة
    الفنان محمد خميس يتجول في معرض القاهرة الكتاب مرتديًا الجلابية (4)
    الفنان محمد خميس يتجول في معرض القاهرة الكتاب مرتديًا الجلابية (3)
    الفنان محمد خميس يتجول في معرض القاهرة الكتاب مرتديًا الجلابية (2)

لفت الفنان والباحث الأثري محمد خميس الأنظار خلال زيارته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث حرص على التجول داخل أروقة المعرض مرتديًا الجلابية البلدي.

وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق من مختلف الفئات العمرية.

وتوافدت المئات من الأسر المصرية التي قررت قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمعرض الكتاب.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب محمد خميس معرض الكتاب

