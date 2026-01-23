إليسا تخضع لجلسة تصوير في الصحراء.. والجمهور:"إكتمال القمر" (صور)

خضعت المطربة إليسا، لجلسة تصوير بإطلالة شتوية في الصحراء بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت إليسا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة، الله الله، شو هذا الجمال، اكتمال القمر، جمالك، عظمة الموسيقى".

وكانت المطربة اللبنانية إليسا، قالت مؤخرا ببرنامج "إنعكاس"، إنها حريصة دائمًا على أن تكون رقم 1 في الغناء، وتخشى كثيرًا التراجع والنزول كي تصبح رقم 2 بين نجمات الغناء والطرب.

وأضافت إليسا: "أنا دايما عندي عقدة أكون نمبر 2 أنا دايما بحب أكون نمبر 1 عشان كدا بشتغل صح مع فريقي بحترم ذوق الناس بعرف إنهم بيسمعوني بعمل أغاني حلوة، أنا بعد كل العمر داكتير بخاف إني اتراجع.. أنا مش بغني عشان أعمل ألبوم أنا كل اغنية بشتغل عليه لازم تكون أهم أغنية في الألبوم ولا أستخف بذوق الناس".