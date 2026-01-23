شقيق محمد صبحي يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالته الصحية

كتبت- منال الجيوشي:

تداولت خلال الساعات الماضية أخبارا بتعرض الفنان محمد صبحي لأزمة قلبية مفاجئة اليوم الجمعة، ونقله للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود حالة أزمة قلبية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى محل البلاغ - شارع محمد حجازي أمام المتحف المصري الكبير - تبين بالفحص إصابة الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية.

وتواصل "مصراوي" مع جمال صبحي شقيق الفنان محمد صبحي ومدير فرقته المسرحية، الذي أكد في تصريح خاص لمصراوي، أن محمد صبحي أجرى بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، داخل أحد المستشفيات اليوم.

وأضاف: "الحمد الله بنعمل الفحوصات الدورية، ومفيش أي حاجة، وإن شاء الله هيخرج من المستشفى النهاردة".

يذكر أن آخر ظهور للنجم محمد صبحي، كان بحفل افتتاح الدورة 16 لمهرجان المسرح العربي، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية يوم 10 يناير الماضي.