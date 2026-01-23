بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ نانسي عجرم والجمهور يعلق (صور)

أحمد السقا يُقبل يد والدة الاستايلست ريهام عاصم في عزاء ابنتها (صور)

خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نانسي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية ملابس جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمسية ساحرة ستظل خالدة في قلبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله عليكي، يا جماله، جمالك عسل، أحلى نانسي، ما هذا الجمال".

يذكر أن، نانسي عجرم طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أنا صورة ليك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى إحدى أغاني فيلم الرسوم المتحركة "بطل الدلافين".