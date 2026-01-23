إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ نانسي عجرم والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

02:17 م 23/01/2026 تعديل في 02:33 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم (5)
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم (2)
  • عرض 6 صورة
    منى زكي ونانسي عجرم
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم (3)
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نانسي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية ملابس جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمسية ساحرة ستظل خالدة في قلبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله عليكي، يا جماله، جمالك عسل، أحلى نانسي، ما هذا الجمال".

يذكر أن، نانسي عجرم طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أنا صورة ليك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى إحدى أغاني فيلم الرسوم المتحركة "بطل الدلافين".

نانسي عجرم إطلالة نانسي عجرم السوشيال ميديا إنستجرام نانسي عجرم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسرة يمنية تنجو من الموت.. 6 حالات اختناق في حريق شقة بالزيتون
حوادث وقضايا

أسرة يمنية تنجو من الموت.. 6 حالات اختناق في حريق شقة بالزيتون
قضية "عريس المرج"..الطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة|مستند
حوادث وقضايا

قضية "عريس المرج"..الطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة|مستند

تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج
نصائح طبية

تحذير لمرضى السرطان.. مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية العلاج
الأقصر توقف رحلات البالون الطائر مؤقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية
أخبار المحافظات

الأقصر توقف رحلات البالون الطائر مؤقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية
كيف تحبُّ القراءة؟.. 9 خطوات ينصح بها مركز الأزهر للفتوى
أخبار

كيف تحبُّ القراءة؟.. 9 خطوات ينصح بها مركز الأزهر للفتوى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
"حذر وعرض مناسب".. مستجدات اهتمام أندية السعودية بمحمد صلاح