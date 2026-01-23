(د ب أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف الحكومي ضد المحتجين في إيران وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وحذر تورك أيضا خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، من العنف ومن تصعيد عسكري، بدون ذكر التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، قائلاً إن : "الخطاب العدواني والتهديدات لا تجدي نفعا بل تعطي نتائج عكسية بشكل كبير".

وقال تورك: "لا يمكن تحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بالقوة العسكرية القادمة من داخل إيران أو خارجها."

ووفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، لقي ما لا يقل عن 5002 ، حتفهم في أحدث موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتم عقد الجلسة الطارئة بناءً على طلب من ألمانيا ودول أخرى، تطالب في مشروع قرار أن تقوم اللجنة، التي تم تشكيلها في عام 2022، بالتحقيق في أعمال العنف الأخيرة أيضًا.

ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار مساء اليوم الجمعة.