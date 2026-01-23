كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.14 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و55.38 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

بنك مصر: 55.23 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و55.47 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.13 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و55.37 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.23 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و55.47 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.13 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و55.38 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.