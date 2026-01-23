إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : مصراوي

05:29 م 23/01/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.14 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و55.38 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

بنك مصر: 55.23 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و55.47 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.13 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و55.37 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.23 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و55.47 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.13 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و55.38 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو أسعار العملات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض
علاقات

بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض
متحدث الوزراء: استراتيجية شاملة لتحويل قصور الثقافة إلى منارات إشعاع معرفي
أخبار مصر

متحدث الوزراء: استراتيجية شاملة لتحويل قصور الثقافة إلى منارات إشعاع معرفي
أسرة عبدالحليم حافظ تتخذ الإجراءات القانونية ضد العندليب الأبيض: يشوه صورة
زووم

أسرة عبدالحليم حافظ تتخذ الإجراءات القانونية ضد العندليب الأبيض: يشوه صورة
غلق وتشميع مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في نجع حمادي
أخبار المحافظات

غلق وتشميع مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في نجع حمادي
ما هو مرض الفنانة هبة السيسي؟- علامات تكشف الإصابة
نصائح طبية

ما هو مرض الفنانة هبة السيسي؟- علامات تكشف الإصابة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد يانج أفريكانز.. دوري أبطال أفريقيا