ارتفع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
كتب : مصراوي
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 55.14 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و55.38 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.
بنك مصر: 55.23 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و55.47 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا.
بنك القاهرة: 55.13 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و55.37 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 55.23 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و55.47 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 55.13 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و55.38 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.