هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

04:51 م 23/01/2026
شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت الإتربي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر ما شاء الله، الملكة، هدى القمر، أحلى واحدة، الأجمل".

يذكر أن، هدى الإتربي تخوض دراما رمضان 2026 بمسسل "مناعة" ويشاركها البطولة أحمد خالد صالح، مها نصار، محمد علي رزق، ورياض الخولي، فكرة عباس أبو الحسن، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

