تخفيضات بالمطاعم والمحال التجارية بمناسبة عيد الشرطة الـ74

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق مجموعة من التخفيضات والعروض الخاصة بعدد من المطاعم والسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار حرصها على مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، ودعمهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرة إلى أن العروض تشمل خصومات مباشرة ومزايا خاصة لدى عدد من العلامات التجارية والمطاعم الشهيرة، ويتم تطبيقها خلال يوم الاحتفال بعيد الشرطة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات المجتمعية التي تنفذها بشكل مستمر، تأكيدًا على دورها الإنساني والاجتماعي إلى جانب دورها الأمني في حفظ الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للمواطنين.

ويُعد عيد الشرطة مناسبة وطنية خالدة، توافق ذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي جسد خلالها رجال الشرطة ملحمة من البطولة والتضحية دفاعًا عن كرامة الوطن وسيادته.

وتحرص الدولة سنويًا على إحياء هذه الذكرى تقديرًا لتضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطني في حماية مقدرات البلاد والتصدي للتحديات المختلفة.