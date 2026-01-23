إعلان

تخفيضات بالمطاعم والمحال التجارية بمناسبة عيد الشرطة الـ74

كتب : مصراوي

05:40 م 23/01/2026

عيد الشرطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق مجموعة من التخفيضات والعروض الخاصة بعدد من المطاعم والسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار حرصها على مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، ودعمهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرة إلى أن العروض تشمل خصومات مباشرة ومزايا خاصة لدى عدد من العلامات التجارية والمطاعم الشهيرة، ويتم تطبيقها خلال يوم الاحتفال بعيد الشرطة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات المجتمعية التي تنفذها بشكل مستمر، تأكيدًا على دورها الإنساني والاجتماعي إلى جانب دورها الأمني في حفظ الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للمواطنين.

ويُعد عيد الشرطة مناسبة وطنية خالدة، توافق ذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي جسد خلالها رجال الشرطة ملحمة من البطولة والتضحية دفاعًا عن كرامة الوطن وسيادته.

وتحرص الدولة سنويًا على إحياء هذه الذكرى تقديرًا لتضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطني في حماية مقدرات البلاد والتصدي للتحديات المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيد الشرطة تخفيضات بالمطاعم وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 يانج أفريكانز.. ضغط للفريق التنزاني
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 يانج أفريكانز.. ضغط للفريق التنزاني
طرقات لم تجب.. الجيران يروون لحظة كسر الباب واكتشاف وفاة الأم وأطفالها
أخبار المحافظات

طرقات لم تجب.. الجيران يروون لحظة كسر الباب واكتشاف وفاة الأم وأطفالها
بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض
علاقات

بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض
أسرة عبدالحليم حافظ تتخذ الإجراءات القانونية ضد العندليب الأبيض: يشوه صورة
زووم

أسرة عبدالحليم حافظ تتخذ الإجراءات القانونية ضد العندليب الأبيض: يشوه صورة
أم و4 أبناء.. نقل جثامين "ضحايا الغاز" بشبرا الخيمة لمشرحة مستشفى قليوب
أخبار المحافظات

أم و4 أبناء.. نقل جثامين "ضحايا الغاز" بشبرا الخيمة لمشرحة مستشفى قليوب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد يانج أفريكانز.. دوري أبطال أفريقيا