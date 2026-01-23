مباريات الأمس
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

كتب : هند عواد

01:26 م 23/01/2026
يستعيد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبيه الأساسيين بعد انتهاء مشوارهم مع منتخباتهم، عندما يواجه يانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

تقام مباراة الأهلي وأفريكانز التنزاني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، يليه في المركز الثاني يانج أفريكانز، بنفس عدد النقاط.

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

يضم تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، اللآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد زيزو - محمود تريزيجيه - نييتس جراديشار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

