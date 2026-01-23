إعلان

اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم

كتب : حسين فتحي

03:28 م 23/01/2026

مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

شهدت قرية المظاطلي بمركز طامية بالفيوم حادثًا مأساويًا، عندما أقدم زوج في الثلاثينيات من عمره على إنهاء حياة زوجته قبل موعد صلاة الجمعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد سيف، مأمور قسم شرطة مركز طامية، يفيد قيام زوج يُدعى م.ا.ع، 40 عامًا، ومقيم بقرية المظاطلي وينتمي لإحدى محافظات جنوب الصعيد، بالاعتداء على زوجته ه.م.ع، 34 عامًا، بشكل وحشي أدى إلى وفاتها.

وأظهرت التحريات التي قادها العقيد محمد ثروت عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، تحت إشراف اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الزوجين داخل المنزل، تطورت سريعًا إلى اعتداء عنيف بالأيدي وقطعة خشب، ما تسبب في إصابتها بنزيف داخلي في الرأس والصدر.

وحاول المتهم التظاهر بنقلها إلى مستشفى طامية المركزي، مدعيًا إصابتها بوعكة صحية مفاجئة، إلا أن الأطباء أكدوا وفاتها فور وصولها متأثرة بإصابتها. وأثار تضارب أقوال الزوج شكوك الفريق الطبي، ما دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وانتقلت الشرطة إلى المستشفى، وتم التحفظ على الزوج، الذي اعترف بارتكاب الواقعة عقب مشاجرة أسرية بسبب "النكد المستمر".

ونُقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة ووجهت للزوج تهمة القتل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

