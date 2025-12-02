هل تعيش فيروز في شقة الإسكان؟.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول أن المطربة اللبنانية فيروز تعيش في شقة من الإسكان بعد وفاة نجلها الموسيقار زياد الرحباني، ولا تمتلك أموالًا لشراء منزل.

كشف مصدر مقرب من العائلة في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ما يثار غير صحيح بالمرة، والفنانة فيروز تعيش في منزل فخم بإحدى المناطق الراقية، وتحظى بحياة رائعة ومميزة، نافيًا الأقاويل التي يتم تداولها حول أنها تعيش في إحدى شقق الاسكان.

فيروز تحتفل بعيد ميلادها الـ91

واحتفلت المطربة فيروز بعيد ميلادها الـ 91 في 12 نوفمبر الماضي، بعد مرور سنوات طويلة من الأغانى العظيمة التي قدمتها طوال مسيرتها الغنائية.

ومن أشهر أغاني فيروز كيفك أنت وألبوم إيه في أمل، حيث يقدر إجمالي عدد أغانيها على مدار مسيرتها الفنية ما يتجاوز الـ 500 أغنية.

يُذكر أن آخر ألبوم غنائي أصدرته المطربة فيروز بعنوان "ببالي" وتم طرحه عام "2017".

