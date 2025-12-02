طرح الفنان رامي جمال ألبومه الجديد بعنوان "مطر ودموع"، والذي يضم 12 أغنية متنوعة من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، وذلك بالتعاون مع عدد من صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

ويتضمن الألبوم أعمالًا جديدة شارك فيها جمال بالتلحين في أكثر من أغنية، إلى جانب تعاونات مع شعراء وملحنين وموزعين منهم:

جمال الخولي، تامر حسين، محمد عاطف، محمد غنيم، أحمد المالكي، فارس فهمي، عزيز الشافعي، شريف إسماعيل، محمد حمزة، سامر أبو طالب، محمد حمدي، أدهم معتز، إبراهيم جاد، وآخرين.

قائمة أغاني الألبوم

جاءت الأغاني كالتالي:

أنا عارف: كلمات جمال الخولي – ألحان رامي جمال – توزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام

سيبوها تعيش: كلمات محمد غنيم – ألحان فارس فهمي – توزيع أمين نبيل

الناس كتير: كلمات أحمد المالكي – ألحان شريف إسماعيل – توزيع أحمد أمين

فين حكاوينا: كلمات محمد عاطف – ألحان رامي جمال – توزيع وسام عبد المنعم – ميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام

ما ليش غيرك: كلمات تامر حسين – ألحان عزيز الشافعي – توزيع أمين نبيل

حاولت أنساه: كلمات مصطفى حسن – ألحان محمد حمزة – توزيع أمين نبيل

كاس الحظ: كلمات محمد فاروق – ألحان رامي جمال – توزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب

ودعتيني: كلمات أدهم معتز – ألحان سامر أبو طالب – توزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة – ميكس وماستر أحمد حسام

كده هاموت: كلمات أحمد المالكي – ألحان رامي جمال – توزيع أحمد عبد السلام

يا ريت ما تجيش: كلمات محمد حمدي – ألحان فارس فهمي – توزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب

سلام: كلمات محمد أبو نعمة – ألحان رامي جمال – توزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام

قد الليالي: كلمات إبراهيم جاد – ألحان تيام علي – توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري

ويعتمد الألبوم على مزيج من الأنماط الموسيقية، بين الإيقاعات الهادئة والتوزيعات الحديثة، مع حضور للّون الشرقي المعتاد في أعمال رامي جمال. ويأتي طرح "مطر ودموع" ضمن سلسلة إصداراته الغنائية التي يشارك فيها بشكل مباشر في تلحين جزء كبير من أغانيه.