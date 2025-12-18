علقت الفنانة جيهان الشماشرجي على واقعة الرجل المسن والفتاة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتراضه على جلوس الفتاة أمامه في مترو الأنفاق، معتبرًا أن جلستها غير مناسبة للأماكن العامة.

تعليق جيهان الشماشرجي

ونشرت جيهان صورة للرجل المسن عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "إحنا بعيد أوي أوي".

جيهان الشماشرجي في فيلم "فرقة الموت"

يذكر أن جيهان الشماشرجي تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

