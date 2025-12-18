إعلان

ڤاليو تنتهي من إتمام الإصدار الـ 20 لسندات توريق بـ1.1 مليار جنيه

كتب : منال المصري

11:09 ص 18/12/2025

شركة ڤاليو

أعلنت شركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة.

وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، بقيمة إجمالية 10 مليار جنيه، وفق بيان لها اليوم.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

وقال كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو إن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي لشركة ڤاليو وخطط التوسع الاستراتيجية التي تتبناها، والتي ساهمت في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري.

شركة ?اليو سندات توريق إي اف چي هيرميس

