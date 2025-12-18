إعلان

من كواليس "لا ترد ولا تستبدل".. أحمد السعدني يروج للمسلسل

كتب : نوران أسامة

10:44 ص 18/12/2025

أحمد السعدني والطفلة لين محروس

روج الفنان أحمد السعدني للحلقات الجديدة الرابعة والخامسة والسادسة من مسلسله "لا ترد ولا تستبدل".

ونشر السعدني صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "مكة وأبو مكة.. الساعة 11 مساءً الحلقات 4 و5 و6 على شاهد"، وظهر في الصورة برفقة الطفلة لين محروس.

يُذكر أن مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" تصدّر تريند محرك البحث "جوجل" منذ بداية طرحه، ولاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور.

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد السعدني، دينا الشربيني، حسن مالك، فدوى عابد، صدقي صخر، حنان سليمان، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

أحمد السعدني مسلسل لا ترد ولا تستبدل لين محروس

