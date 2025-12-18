روج الفنان أحمد السعدني للحلقات الجديدة الرابعة والخامسة والسادسة من مسلسله "لا ترد ولا تستبدل".

ونشر السعدني صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "مكة وأبو مكة.. الساعة 11 مساءً الحلقات 4 و5 و6 على شاهد"، وظهر في الصورة برفقة الطفلة لين محروس.

يُذكر أن مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" تصدّر تريند محرك البحث "جوجل" منذ بداية طرحه، ولاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور.

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد السعدني، دينا الشربيني، حسن مالك، فدوى عابد، صدقي صخر، حنان سليمان، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

اقرأ أيضًا:

"حلقة طرش".. أحمد العوضي ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" الأحد المقبل

رامي عادل إمام يوجه رسالة لكل من عزاه في شقيقة والده