المستشار أحمد بنداري: المرأة المصرية دائمًا سباقة في المشاركة السياسية

كتب : محمود الشوربجي , أحمد عادل

11:11 ص 18/12/2025

المستشار أحمد بنداري

دعا المستشار أحمد بنداري، خلال المؤتمر الصباحي للهيئة الوطنية للانتخابات، في اليوم الثاني لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا أهمية الإقبال على صناديق الاقتراع بوصفه حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.

وأكد المستشار أحمد بنداري أنه يعوّل كثيرًا على وعي المواطن المصري وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي، مشيرًا بشكل خاص إلى المرأة المصرية التي كانت دائمًا سباقة في المشاركة السياسية، لتضرب بذلك المثل والقدوة في دعم مسيرة الديمقراطية وترسيخ دعائم الدولة.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت جميع التيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة، داعيًا جموع الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الوطني.

المستشار أحمد بنداري المرأة المصرية الهيئة الوطنية للانتخابات

