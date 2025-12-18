إعلان

تبدأ 3 يناير.. جداول امتحانات التيرم الأول بالثانوي الفني بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

11:08 ص 18/12/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (3)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (4)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (2)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (7)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (8)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (6)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (10)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (11)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (5)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (12)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (9)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (14)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (15)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (17)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (13)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (16)
  • عرض 18 صورة
    جدول لامتحنات (18)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات النظرية الفصل الدراسي الأول بالمرحلة الثانوية الفنية "صناعي، تجاري، زراعي، فندقي" ستنطلق يوم السبت الموافق 3 يناير المقبل، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات العملية والتي يحدد عدد الدفعات بها حسب إمكانيات كل قسم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن امتحانات التربية العسكرية للتعليم الفني "عملي ونظري"، سينطلق يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات لجميع الإدارات التعليمية والمدارس، بشأن الاستعداد للامتحانات، وتجهيز مقار اللجان الامتحانية بجميع المدارس على مستوى المحافظة على أعلى مستوى من حيث الأمن، والنظافة، والإنارة، والتهوية، ومراجعة الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد على ضرورة مطابقة الامتحانات، لمعايير الجودة ومراعاة الانضباط داخل اللجان، مع التأكيد على جاهزية المدارس، والالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وتحقيق أعلى معايير الدقة والعدالة في تقييم الطلاب، وضرورة مطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الفنية الصادرة من المركز القومي للامتحانات، وتوزيع الأسئلة وتنوعها بين اختيار من متعدد، مقالي، على أن تقيس الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتدرج مستوى الأسئلة من السهل إلى الأصعب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعليم جنوب سيناء جداول امتحانات المرحلة الثانوية الفنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح