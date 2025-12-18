تبدأ 3 يناير.. جداول امتحانات التيرم الأول بالثانوي الفني بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات النظرية الفصل الدراسي الأول بالمرحلة الثانوية الفنية "صناعي، تجاري، زراعي، فندقي" ستنطلق يوم السبت الموافق 3 يناير المقبل، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات العملية والتي يحدد عدد الدفعات بها حسب إمكانيات كل قسم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن امتحانات التربية العسكرية للتعليم الفني "عملي ونظري"، سينطلق يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات لجميع الإدارات التعليمية والمدارس، بشأن الاستعداد للامتحانات، وتجهيز مقار اللجان الامتحانية بجميع المدارس على مستوى المحافظة على أعلى مستوى من حيث الأمن، والنظافة، والإنارة، والتهوية، ومراجعة الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد على ضرورة مطابقة الامتحانات، لمعايير الجودة ومراعاة الانضباط داخل اللجان، مع التأكيد على جاهزية المدارس، والالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وتحقيق أعلى معايير الدقة والعدالة في تقييم الطلاب، وضرورة مطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الفنية الصادرة من المركز القومي للامتحانات، وتوزيع الأسئلة وتنوعها بين اختيار من متعدد، مقالي، على أن تقيس الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتدرج مستوى الأسئلة من السهل إلى الأصعب.