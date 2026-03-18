وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل "بارس الجنوبي" للغاز في إيران بأنه "خطوة خطرة وغير مسؤولة" في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة.

وقال الأنصاري، الأربعاء، إن الحقل المستهدف يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال في قطر، محذرا من أن "استهداف البنية التحتية للطاقة يُعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها".

وأكد "ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية" داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

استهداف منشآت غاز

وتعرضت منشآت في حقل رئيسي لإنتاج الغاز على السواحل الجنوبية لإيران المطلة على الخليج، لضربات أمريكية-إسرائيلية مما تسبب باندلاع حريق الأربعاء، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في الجمهورية الإيرانية.

ونقلت القناة عن إحسان جهانيان، نائب محافظ بوشهر حيث تقع المنشآت في جنوب إيران "قبل لحظات، تعرض قسم من منشآت الغاز في منطقة جنوب بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة في عسلوية، للقصف بمقذوفات أطلقها العدو الأميركي-الصهيوني".

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تعمل على احتواء الحريق المندلع في المكان.

استهداف حقل غاز بارس

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين قولهما، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في جنوب غرب إيران، في أول ضربة من نوعها تستهدف هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الإيراني.

وبحسب المسؤولين، فإن الضربة نُفذت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وبموافقتها، في مؤشر على توسيع نطاق الأهداف ليشمل البنية التحتية للطاقة.

وأفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية بأن عدة منشآت في حقل "بارس الجنوبي" للغاز قرب بوشهر تعرضت للاستهداف، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع وتعمل على إخماد حريق اندلع جراء الهجوم.

ويعد استهداف منشآت الغاز سابقة، إذ كانت الإدارة الأمريكية قد اعترضت في وقت سابق على ضربة إسرائيلية استهدفت مستودعات نفط في طهران، وطلبت عدم استهداف البنية التحتية للطاقة دون موافقتها.

أهمية حقل بارس

وتتشارك إيران وقطر حقل بارس الجنوبي/حقل غاز الشمال، وهو أكبر حقول الغاز في العالم، ويوفر نحو 70% من حاجات الجمهورية الإيرانية من الغاز للاستهلاك المحلي.

وبدأت طهران تطوير القسم التابع لها من الحقل في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. ويمثل الحقل ركيزة أساسية لإنتاج الغاز في إيران، ويؤمّن جزءاً كبيراً من احتياجاتها المحلية، إضافة إلى دوره الحيوي في دعم صادرات الطاقة، وفقا لشبكة "Ctvnew".

وسبق لإسرائيل أن استهدفت منشآت غاز إيرانية مرتبطة بهذا الحقل خلال حرب الاثني عشر يوما التي أطلقتها على الجمهورية الإسلامية في 2025.

كما يعتبر أي استهداف لمنشآت الحقل تطوراً خطيراً، نظراً لتأثيره المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية وأسعار الغاز، في ظل حساسية المنطقة التي تضم أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

انفجارات قوية

يذكر أن وكالة "تسنيم" الإيرانية كانت أكدت تعرّض حقل بارس لهجوم، لافتة إلى أن دوي انفجارات قوية سمع عقب استهداف مرافق للغاز بحقل بارس الجنوبي.

