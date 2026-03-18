قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك، مشددا على أن الحكومة تعمل وفق "أسوأ السيناريوهات".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تبنت خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، بهدف تكوين احتياطي يمكن الاعتماد عليه في الظروف الاستثنائية، مؤكدًا ضرورة تقليل استهلاك الوقود والكهرباء.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات تشمل إيقاف إنارة الإعلانات، وخفض شدة الإضاءة في الطرق، إلى جانب إغلاق الحي الحكومي في تمام الساعة السادسة مساءً، مع وقف الإنارة في التوقيت نفسه يوميًا.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من 28 مارس، سيتم إغلاق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات في الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك لمدة شهر.

وأكد أن هذه القرارات لا تسري على المصانع والمحطات الإنتاجية والمنشآت الصحية، موضحًا أن اللجوء إلى رفع الأسعار يظل الخيار الأخير لما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وشدد على أن الحكومة تسعى قدر الإمكان للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.