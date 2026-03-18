مواعيد غلق المولات وإنارة الطرق.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة تداعيات الحرب

كتب : أحمد جمعة

04:34 م 18/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك، مشددا على أن الحكومة تعمل وفق "أسوأ السيناريوهات".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تبنت خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، بهدف تكوين احتياطي يمكن الاعتماد عليه في الظروف الاستثنائية، مؤكدًا ضرورة تقليل استهلاك الوقود والكهرباء.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات تشمل إيقاف إنارة الإعلانات، وخفض شدة الإضاءة في الطرق، إلى جانب إغلاق الحي الحكومي في تمام الساعة السادسة مساءً، مع وقف الإنارة في التوقيت نفسه يوميًا.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من 28 مارس، سيتم إغلاق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات في الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك لمدة شهر.

وأكد أن هذه القرارات لا تسري على المصانع والمحطات الإنتاجية والمنشآت الصحية، موضحًا أن اللجوء إلى رفع الأسعار يظل الخيار الأخير لما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وشدد على أن الحكومة تسعى قدر الإمكان للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.

فيديو قد يعجبك



تجنبه مع نهاية رمضان.. مشروب شهير يرفع مستوى سكر الدم في هذه الحالة
سفرة رمضان

تجنبه مع نهاية رمضان.. مشروب شهير يرفع مستوى سكر الدم في هذه الحالة
مدبولي: ندرس تطبيق العمل عن بُعد "يومًا أو يومين" للعاملين بالحكومة
أخبار مصر

مدبولي: ندرس تطبيق العمل عن بُعد "يومًا أو يومين" للعاملين بالحكومة
بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
شئون عربية و دولية

بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أخبار مصر

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
دراما و تليفزيون

بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين