تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية هولندا توم بيريندسن، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها:" في بداية الاتصال قدم الدكتور بدر عبد العاطي التهنئة لوزير خارجية هولندا على توليه منصبه الجديد، مؤكداً التطلع للعمل الوثيق مع الحكومة الجديدة للبناء على الزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر وهولندا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيراً إلى الفرص الواعدة المتاحة لدفع العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات ومنها الطاقة المتجددة".

وتابعت الخارجية في بيانها: "ودعى عبد العاطي الجانب الهولندي إلى تعزيز استثماراته في مصر والاستفادة من الفرص والحوافز المتعددة، خاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى. كما ثمن التعاون البناء القائم بين البلدين فى ملف الهجرة، وفي مجال استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، مشيداً في هذا السياق بالجهود المشتركة التي أسفرت عن استعادة عدد من الآثار المصرية المهربة، بما يؤكد حرص البلدين على مكافحة الاتجار في الآثار المصرية بالخارج".

ووفقا لبيان وزارة الخارجية: "فقد أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن التطلع لدعم هولندا لسرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر لدعم الموازنة المصرية، وذلك للتعامل مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري علي الأوضاع الاقتصادية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ونفقات الشحن والتأمين البحري، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري".

وأشارت الخارجية في بيانها أن: "الاتصال تناول التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار، للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة".

وأطلع وزير الخارجية، نظيره الهولندي على نتائج الجولة الأخيرة التي أجراها لعدد من الدول الخليجية والأردن تأكيداً على دعم مصر وتضامنها الكامل معها. وشدد في هذا الصدد على إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية علي أراضي الدول العربية الشقيقة، منوهاً بأن المساس بسيادة أي دولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي. حسبما قالت وزارة الخارجية.

ونوه وزير الخارجية أيضًا، بضرورة تضافر الجهود الدولية لتجنيب المنطقة حرب إقليمية شاملة أخذاً في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والأمنية والجيو استراتيجية الوخيمة الناجمة عن الحرب على المنطقة والعالم بأسره.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الهولندي عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها إلى آفاق أرحب، مثمناً الدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي الراهن، مشيداً بحكمة القيادة المصرية فى التعامل مع التطورات الراهنة. كما أعرب كذلك عن التقدير للجهود التى بذلتها مصر لإجلاء رعايا الدول الأوروبية العالقين ومن ضمنها هولندا من المنطقة عبر الأراضي المصرية.