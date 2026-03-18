مدبولي: ندرس تطبيق العمل عن بُعد "يومًا أو يومين" للعاملين بالحكومة

كتب : أحمد جمعة

04:39 م 18/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، باستثناء المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية، في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تتخذ حزمة من الإجراءات لضبط الاستهلاك، من بينها إغلاق جميع المحال والمولات والمطاعم في الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر.

كما أعلن وقف إنارة جميع الإعلانات على الطرق، ضمن خطة ترشيد الطاقة، إلى جانب إغلاق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العمل عن بعد ترشيد الكهرباء

