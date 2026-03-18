أعلن الحرس الثوري الإيراني أن عدداً من المنشآت الحيوية في قطر والسعودية والإمارات باتت، "أهدافاً مباشرة ومشروعة"، مهدداً باستهدافها خلال الساعات المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن بيان للحرس الثوري أن قائمة الأهداف تشمل في قطر مصفاة رأس لفان بمرحلتيها الأولى والثانية، إضافة إلى مجمع مسيعيد للبتروكيماويات.

كما تشمل القائمة، وفق البيان، في السعودية مصفاة سامرف ومجمع الجبيل للبتروكيماويات، وفي الإمارات حقل الحصن للغاز.