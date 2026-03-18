إعلان

الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت في قطر والسعودية والإمارات

كتب : وكالات

04:20 م 18/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن عدداً من المنشآت الحيوية في قطر والسعودية والإمارات باتت، "أهدافاً مباشرة ومشروعة"، مهدداً باستهدافها خلال الساعات المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن بيان للحرس الثوري أن قائمة الأهداف تشمل في قطر مصفاة رأس لفان بمرحلتيها الأولى والثانية، إضافة إلى مجمع مسيعيد للبتروكيماويات.

كما تشمل القائمة، وفق البيان، في السعودية مصفاة سامرف ومجمع الجبيل للبتروكيماويات، وفي الإمارات حقل الحصن للغاز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين