أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، خطة التأمين الطبي الشاملة لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الخدمات الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد.

جاهزية المستشفيات وأقسام الطوارئ



أكد محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، مع التأكد من جاهزية أقسام الطوارئ وتوافر الأطباء النوبتجيين.

وشملت الخطة مراجعة كفاءة الأقسام المعاونة، مثل الأشعة والمعامل وبنوك الدم، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم ومشتقاته، إلى جانب متابعة مخزون الأكسجين ووقود المولدات لضمان استمرارية العمل.

فرق الانتشار السريع والخدمات الميدانية



أشار بدران إلى تجهيز فرق الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، مع الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى.

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمة، تقرر الدفع بفرق تأمين طبي وعيادات متنقلة في أماكن التجمعات والمتنزهات والنوادي، لتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج مجانًا، مع إمكانية تحويل الحالات للمستشفيات أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عند الحاجة.

المبادرات الرئاسية والتوعية الصحية



تتضمن الخطة تفعيل فرق المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض، بما في ذلك دعم صحة المرأة والكشف عن الأورام السرطانية.

كما ستنتشر فرق التثقيف الصحي لتقديم التوعية والرد على استفسارات المواطنين حول القضية السكانية وتنظيم الأسرة، بهدف تقديم رسالة صحية متكاملة خلال أيام العيد.

غرفة طوارئ على مدار الساعة



أكد وكيل وزارة الصحة أن غرفة الطوارئ الرئيسية بديوان المديرية تعمل على مدار 24 ساعة، بمشاركة القيادات التنفيذية، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان الصحي لأهالي الإسكندرية وزوارها.