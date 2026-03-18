أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز القوصية بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن وقوع إصابات متنوعة بين الركاب.

بلاغ وتحرك الأجهزة المعنية

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث لبدء أعمال الإنقاذ ونقل المصابين.

بيانات المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: رضا ع.ا (50 عامًا)، ونجيب ل.ع (38 عامًا)، وعلي أ.ع (41 عامًا)، وعبدالرحمن ر.ع (20 عامًا)، وهشام م.س (21 عامًا)

نقل المصابين والإجراءات المتخذة

تم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الصحراوي.