تألقت الفنانة انتصار في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وملكية.

ونشرت انتصار صورة من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان فضفاض طويل باللون النبيتي الداكن، مزين بتطريزات ذهبية أنيقة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا مع تسريحة شعر منسدلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة انتصار مسلسل "إش إش"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، ومن إخراج محمد سامي.

