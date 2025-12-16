إعلان

إطلالة ملكية.. انتصار تنشر صورة في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

12:35 م 16/12/2025

الفنانة انتصار في ختام مهرجان البحر الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة انتصار في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وملكية.

ونشرت انتصار صورة من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان فضفاض طويل باللون النبيتي الداكن، مزين بتطريزات ذهبية أنيقة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا مع تسريحة شعر منسدلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة انتصار مسلسل "إش إش"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، ومن إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

آول تعليق من فاطمة محمد علي بعد تعرضها لحادث سير.

"أنيقة وجذابة".. أحدث جلسة تصوير لـ هند صبري مع صاحبة السعادة

هاجر السراج تواصل الاستمتاع برحلتها في جورجيا

مهرجان البحر الأحمر السينمائي اطلالة انتصار الفنانة انتصار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر