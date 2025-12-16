إعلان

تركي آل الشيخ يجمع أبرز موسيقيي العالم في مشروع "Riyadh Mood"

كتب : سهيلة أسامة

11:06 ص 16/12/2025

تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة تجمعه بكوكبة من أبرز موسيقيي العالم.

وشارك آل الشيخ الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "X"، وعلّق قائلًا: "صورة جمعتني بكوكبة من أهم موسيقيي العالم… في مشروع ألبوم Riyadh Mood، الموسيقى لغة عالمية يفهمها الجميع".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ قال في مؤتمر الموسيقى العربية الأول الدي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض الشهر الماضي، إن كل عاصمة عربية هي عاصمة للفن.

تركي آل الشيخ أبرز موسيقيي العالم ألبوم Riyadh Mood

