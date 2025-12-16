نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة تجمعه بكوكبة من أبرز موسيقيي العالم.

وشارك آل الشيخ الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "X"، وعلّق قائلًا: "صورة جمعتني بكوكبة من أهم موسيقيي العالم… في مشروع ألبوم Riyadh Mood، الموسيقى لغة عالمية يفهمها الجميع".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ قال في مؤتمر الموسيقى العربية الأول الدي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض الشهر الماضي، إن كل عاصمة عربية هي عاصمة للفن.

