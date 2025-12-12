إعلان

كارول سماحة تستعرض إطلالتها في ختام مهرجان البحر الأحمر والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

01:51 م 12/12/2025
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 3 صورة
    كارول سماحة على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر

استعرضت المطربة كارول سماحة، إطلالتها بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية في دورته الخامسة هذا العام.

ونشرت كارول، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. ممتنة للحب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، أيقونة من الجمال، الديفا، الأسود لايق بيكي، راقية جدا".

يذكر أن، كارول سماحة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في أمستردام، كما تستعد لاحياء حفل غنائي في بيروت يوم 21 ديسمبر الجاري.

كارول سماحة ختام مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي إنستجرام كارول سماحة

