استعرضت المطربة كارول سماحة، إطلالتها بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية في دورته الخامسة هذا العام.

ونشرت كارول، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. ممتنة للحب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، أيقونة من الجمال، الديفا، الأسود لايق بيكي، راقية جدا".

يذكر أن، كارول سماحة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في أمستردام، كما تستعد لاحياء حفل غنائي في بيروت يوم 21 ديسمبر الجاري.