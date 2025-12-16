"على أد الإيد".. 5 أنواع حساء تعزز المناعة وتمنحك طاقة في البرد

مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، يصبح الحساء خيارًا مثاليًا لمنح الجسم الدفء والطاقة، خلال الأيام الباردة.

وبحسب موقع "Healthline" و"Cleveland Clinic".

1- شوربة العدس

العدس من أغنى البقوليات بالبروتين النباتي والألياف، ما يمنح الجسم شعورًا بالشبع وطاقة تدوم طويلًا.

كما تحتوي شوربة العدس على معادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم التي تدعم صحة المناعة.

2- شوربة الخضار

شوربة الخضار تحتوي على مكونات مثل الجزر، الكرفس، الكوسة، والبطاطس، فتصبح مصدرًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

هذا الخليط يساعد على تقوية الجهاز المناعي والحفاظ على ترطيب الجسم.

3- شوربة الدجاج

تعتبر شوربة الدجاج من الوصفات التقليدية عند الإصابة بالبرد أو الإرهاق الشتوي، فهي تسهل من عملية التنفس.

كما توفر بروتينًا سهل الهضم يعزز التعافي ويعيد الطاقة.

4- شوربة الطماطم

الطماطم تحتوي على مضاد الأكسدة "الليكوبين"، الذي يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات.

كما أن شوربة الطماطم غنية بالفيتامين C ومنخفضة السعرات، ما يدعم المناعة خلال فصل الشتاء.

5- شوربة الشوفان

الشوفان مصدرًا ممتازًا للطاقة المستمرة بفضل الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على صحة الجهاز الهضمي.

ومع إضافة الحليب أو المرق والخضار، تتحول الشوربة إلى وجبة متكاملة.