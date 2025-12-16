أردوغان: انتهاكات إسرائيل لأراضي سوريا تعد أكبر تهديد لاستقرارها

أنقرة- (د ب أ)

في كلمة ألقاها أمام اجتماع لسفراء تركيا في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهم يدعمون استقرار سوريا، "لكن انتهاكات إسرائيل للأراضي السورية تعد أكبر تهديد لهذا الاستقرار".

وأفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية، بأن أردوغان انتقد أيضا الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود، والمرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني. وحذر الرئيس - الذي دعا إلى سلام عادل من أجل إنهاء الصراع - من أن "تلك الهجمات لن تفيد روسيا ولا أوكرانيا".

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت يوم السبت الماضي إن الهجوم على سفن تجارية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، يؤكد صحة مخاوف أنقرة من امتداد الحرب الحالية إلى البحر الأسود.

وذكرت الخارجية التركية في بيان لها نشره موقع "تركيا الآن"، أن "هجوما استهدف ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الجمعة، وأسفر عن إلحاق أضرار بسفينة أجنبية تابعة لشركة تركية"، مضيفة أن الهجوم “يؤكد صحة مخاوفنا التي سبق أن أعربنا عنها بشأن امتداد الحرب الدائرة في المنطقة إلى البحر الأسود، وانعكاس ذلك على الأمن البحري وحرية الملاحة”.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي تعليقا على العلاقات مع أرمينيا، إنهم سيتخذون "بعض الخطوات الرمزية" لتطبيع العلاقات في عام 2026.

وكانت تركيا ذكرت مؤخرا أنها تدرس إعادة فتح الحدود البرية مع أرمينيا خلال الستة أشهر المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر على صلة بالأمر، مما سيؤدي إلى إزالة آخر الحدود المغلقة منذ الحرب الباردة، ويمهد الطريق أمام إنعاش التجارة في منطقة القوقاز.