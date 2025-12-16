إعلان

نيكولا معوض يُرزق بمولوده الثاني ويطلق عليه هذا الاسم (صورة)

كتب : نوران أسامة

02:42 م 16/12/2025

نيكولا معوض

احتفل الفنان اللبناني نيكولا معوض بمولوده الثاني "أوديم" عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام".

وظهر نيكولا وهو يحتضن طفله وعلق قائلاً: "ليبارك الرب ويحفظك، ويجعل وجهك يشرق، وأكون كريماً معك، ربي يعطيك السلام، هذا دعائي لك ولأختك ولوالدتك الجميلة يا بني".

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئته، فجاء تعليق الفنانة سيرين عبد النور: "حبيبي مبروك يا قلبي"، وكتب الفنان شريف حافظ: "مبروك".

وعلقت الفنانة منة فضالي: "ما شاء الله مبروك"، وكتبت جوري بكر: "ألف مبروك"، بينما جاء تعليق الفنانة مايان السيد: "تهانينا لك يا عزيزي نيكولا"، وكتب النجم أمير المصري: "ألف مبروك يا حبيبي".

يُذكر أن الفنان نيكولا معوض تألق خلال حضوره فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

نيكولا معوض يحتفل بمولوده الجديد

الفنان اللبناني نيكولا معوض نيكولا معوض على إنستجرام نيكولا معوض يرزق بمولوده الثاني نيكولا معوض يحتفل بقدوم طفله الجديد

